В США разбился легкий самолет, не выжил никто

Самолет упал в 15 километрах от предполагаемого места приземления

Небольшой одномоторный самолет Piper PA-46 потерпел крушение вблизи города Гаррисберг, штат Орегон. Об этом сообщил шериф округа Линн Брюс Райли. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека.

В полицию поступил звонок, что легкий частный самолет летит на крайне низкой высоте, но без видимых повреждений.

При заходе на посадку в аэропорту Гаррисберга, самолет упал в 15 километрах от предполагаемого места приземления. Все находившиеся на борту погибли, начато расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в США разбился вертолет с пассажирами.