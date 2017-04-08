В США разбился легкий самолет, не выжил никто
Самолет упал в 15 километрах от предполагаемого места приземления
Небольшой одномоторный самолет Piper PA-46 потерпел крушение вблизи города Гаррисберг, штат Орегон. Об этом сообщил шериф округа Линн Брюс Райли. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека.
В полицию поступил звонок, что легкий частный самолет летит на крайне низкой высоте, но без видимых повреждений.
При заходе на посадку в аэропорту Гаррисберга, самолет упал в 15 километрах от предполагаемого места приземления. Все находившиеся на борту погибли, начато расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в США разбился вертолет с пассажирами.
Вы сейчас просматриваете новость "В США разбился легкий самолет, не выжил никто". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии