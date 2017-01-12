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В США разбился школьный автобус http://www.segodnya.ua/img/article/7874/52_main.1484174979.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/52_tn.1484174979.jpg Мир В момент аварии в автобусе находились 22 ребенка, которые были доставлены в больницу

В США разбился школьный автобус

Сегодня, 00:58

В момент аварии в автобусе находились 22 ребенка, которые были доставлены в больницу

На месте ДТП. Фото: Jonathan Wiggs/Globe Staff
На месте ДТП. Фото: Jonathan Wiggs/Globe Staff

Авария школьного автобуса с двумя десятками детей в штате Массачусетс, к счастью, обошлась без жертв несмотря на то, что автобус от столкновения вынесло за пределы скоростной автострады в кювет. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на местное издание Boston Globe.

"Школьный автобус перевернулся через ограничительную ограду в среду на федеральной автостраде I-95 в городке Уолтем, когда перевозил учащихся из средней школы им. Ифрема Куртиса в город Садбери", – говорится в публикации со ссылкой на полицию.

В момент аварии в автобусе находились 22 ребенка, которые были доставлены в больницу. Сообщается, что десять из них получили незначительные травмы, остальные двенадцать прошли медицинское обследование. Детей приняли три больницы.

На фотографии видно, что школьный автобус находится за металлическим ограничителем, наклонен на бок возле холма. Его запасной выход с тыльной части открытый, и спасатели пытаются достать кого-то изнутри.

Инцидент произошел около часа дня. По информации полиции, автобус выехал за пределы автострады и перевернулся после того, как его ударил пикап. Водители автобуса и пикапа не были госпитализированы. Полиция проводит расследование, отмечается в сообщении.
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