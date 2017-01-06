В США разбился вертолет с пассажирами
Robinson R-22 вылетел с аэродрома для воздушной фотосессии
В порту Лос-Анджелеса (США) потерпел крушение вертолет Robinson R-22. Об этом сообщает "112 Украина".
После крушения вертолет затонул в водах Тихого океана, указывают местные СМИ.
В результате произошедшего погибли два человека, находившиеся на борту вертолета. После многочасовых поисков тела погибших были обнаружены на дне гавани.
Судно вылетело с аэродрома в городе Торрэнс для воздушной фотосессии.
Напомним, ранее в Техасе при крушении военного вертолета в водах залива Галвестон погибли два человека.
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