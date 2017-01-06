В США разбился вертолет с пассажирами

Robinson R-22 вылетел с аэродрома для воздушной фотосессии

В порту Лос-Анджелеса (США) потерпел крушение вертолет Robinson R-22. Об этом сообщает "112 Украина".

После крушения вертолет затонул в водах Тихого океана, указывают местные СМИ.

В результате произошедшего погибли два человека, находившиеся на борту вертолета. После многочасовых поисков тела погибших были обнаружены на дне гавани.

Судно вылетело с аэродрома в городе Торрэнс для воздушной фотосессии.

Напомним, ранее в Техасе при крушении военного вертолета в водах залива Галвестон погибли два человека.