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В США разбился вертолет с пассажирами http://www.segodnya.ua/img/article/7859/13_main.1483684800.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/13_tn.1483684800.jpg Мир Robinson R-22 вылетел с аэродрома для воздушной фотосессии

В США разбился вертолет с пассажирами

Сегодня, 08:38

Robinson R-22 вылетел с аэродрома для воздушной фотосессии

Robinson R-22. Фото: Robinson Helicopter Co.
Robinson R-22. Фото: Robinson Helicopter Co.

В порту Лос-Анджелеса (США) потерпел крушение вертолет Robinson R-22. Об этом сообщает "112 Украина".

После крушения вертолет затонул в водах Тихого океана, указывают местные СМИ. 

В результате произошедшего погибли два человека, находившиеся на борту вертолета. После многочасовых поисков тела погибших были обнаружены на дне гавани.

Судно вылетело с аэродрома в городе Торрэнс для воздушной фотосессии.

Напомним, ранее в Техасе при крушении военного вертолета в водах залива Галвестон погибли два человека
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