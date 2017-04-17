В США разбился военный вертолет

Сегодня, 22:53

Вертолет упал на поле для гольфа

В США упал военный вертолет. Фото: Foxnews
В США упал военный вертолет. Фото: Foxnews

В американском городе Леонардтаун, штат Мэриленд, разбился военный вертолет с тремя членами экипажа на борту, сообщает 112.ua со ссылкой на Fox News. Согласно сообщению, вертолет упал на поле для гольфа. Один из членов экипажа с травмами был доставлен в местную больницу, два других – не пострадали.

На месте происшествия работали два спасательных вертолета. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в пригороде Лиссабона разбился легкий самолет.
США, крушение, вертолет, разбился

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