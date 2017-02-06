В США разгорелись страсти по мигрантам

Спустя неделю после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ об экстремальном отборе мигрантов", страсти вокруг него не утихают. Он, напомним, предусматривал 90-дневный запрет на въезд жителей Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии, прекращение приема сирийских беженцев и приостановку на 120 дней приема беженцев из других стран.

БУНТ НА КОРАБЛЕ. После целой серии протестов по всему миру в субботу федеральный суд Сиэтла приостановил действие скандального распоряжения. Судья Джеймс Робарт объяснил: указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск об его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон. Это решение было ожидаемым: всю неделю в США не утихали протесты против "антимусульманского решения Трампа", которые поддержали политические лидеры арабских стран, Европы и Канады. Кроме того, прокуроры 16 штатов собрались, чтобы решить, каким образом отменить запрет Белого дома. Дональд Трамп отреагировал быстро: назвал Робарта "так называемым судьей", а его решение "смехотворным". Впрочем, несмотря на критику президента, американские визовые органы тут же начали восстанавливать аннулированные из-за нового указа визы (всего их отменили около 100 тысяч), а авиакомпании снова начали продавать билеты жителям "запретных" стран.

Минюст обжаловал решение в Апелляционном суде и запросил немедленно восстановить действие указа, не дожидаясь рассмотрения жалобы, но Апелляционный суд отклонил этот запрос и дал министерству срок до вечера в понедельник, чтобы предоставить свои возражения.

СТЕНА И ВИОЛА. Тем временем министр внутренней безопасности США Джон Келли пообещал: заявленную стену с Мексикой построят за два года. Возведение начнут в ближайшие месяцы, сначала фрагменты стены появятся на самых проблемных участках, затем их соединят. А вот новые назначения Трампа продолжают проваливаться: миллиардер Винсент Виола, выдвинутый на пост министра армии, отказался его занимать, мол, не сможет совмещать работу в министерстве с бизнесом.

В Лондоне прошла масштабная акция протеста против особых отношений Трампа и Британии. Петиция с требованием запретить ему встречаться с королевой набрала почти 2 млн подписей. Участники марша несли плакаты "Нет расизму, нет Трампу", "Он вам лжет" и скандировали: "Все стены должны исчезнуть".