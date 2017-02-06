В США разгорелись страсти по мигрантам
Суд отклонил апелляцию Минюста, посольства снова выдают визы гражданам "запретных" стран
Спустя неделю после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ об экстремальном отборе мигрантов", страсти вокруг него не утихают. Он, напомним, предусматривал 90-дневный запрет на въезд жителей Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии, прекращение приема сирийских беженцев и приостановку на 120 дней приема беженцев из других стран.
БУНТ НА КОРАБЛЕ. После целой серии протестов по всему миру в субботу федеральный суд Сиэтла приостановил действие скандального распоряжения. Судья Джеймс Робарт объяснил: указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск об его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон. Это решение было ожидаемым: всю неделю в США не утихали протесты против "антимусульманского решения Трампа", которые поддержали политические лидеры арабских стран, Европы и Канады. Кроме того, прокуроры 16 штатов собрались, чтобы решить, каким образом отменить запрет Белого дома. Дональд Трамп отреагировал быстро: назвал Робарта "так называемым судьей", а его решение "смехотворным". Впрочем, несмотря на критику президента, американские визовые органы тут же начали восстанавливать аннулированные из-за нового указа визы (всего их отменили около 100 тысяч), а авиакомпании снова начали продавать билеты жителям "запретных" стран.
Минюст обжаловал решение в Апелляционном суде и запросил немедленно восстановить действие указа, не дожидаясь рассмотрения жалобы, но Апелляционный суд отклонил этот запрос и дал министерству срок до вечера в понедельник, чтобы предоставить свои возражения.
СТЕНА И ВИОЛА. Тем временем министр внутренней безопасности США Джон Келли пообещал: заявленную стену с Мексикой построят за два года. Возведение начнут в ближайшие месяцы, сначала фрагменты стены появятся на самых проблемных участках, затем их соединят. А вот новые назначения Трампа продолжают проваливаться: миллиардер Винсент Виола, выдвинутый на пост министра армии, отказался его занимать, мол, не сможет совмещать работу в министерстве с бизнесом.
В Лондоне прошла масштабная акция протеста против особых отношений Трампа и Британии. Петиция с требованием запретить ему встречаться с королевой набрала почти 2 млн подписей. Участники марша несли плакаты "Нет расизму, нет Трампу", "Он вам лжет" и скандировали: "Все стены должны исчезнуть".
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