В США сгорели в доме шестеро детей (видео)
События на ТК Украина
Спасатели, прибывшие на место ЧП, не смогли помочь семье
В Соединенных Штатах – в Балтиморе – загорелся дом с матерью и девятью детьми внутри. Восьмилетняя девочка смогла вывести двух маленьких братьев из дома, спаслась и мама. А вот шестеро детей погибли. Самому младшему мальчику было 9 месяцев, старшей -11 лет.
Прибывшие на место ЧП пожарные слышали крики внутри, но не могли помочь, даже приблизиться к горящему зданию. Третий и последний этажи здания обрушились.
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