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В США сгорели в доме шестеро детей (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/23_main.1484302616.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/23_tn.1484302616.jpg Мир Спасатели, прибывшие на место ЧП, не смогли помочь семье 

В США сгорели в доме шестеро детей (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 19:44

Спасатели, прибывшие на место ЧП, не смогли помочь семье 


В Соединенных Штатах – в Балтиморе – загорелся дом с матерью и девятью детьми внутри. Восьмилетняя девочка смогла вывести двух маленьких братьев из дома, спаслась и мама. А вот шестеро детей погибли. Самому младшему мальчику было 9 месяцев, старшей -11 лет.

Прибывшие на место ЧП пожарные слышали крики внутри, но не могли помочь, даже приблизиться к горящему зданию. Третий и последний этажи здания обрушились.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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