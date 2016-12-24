В США шериф оригинально штрафовал нарушителей

Шериф одного из округов американского штата Флорида в честь наступающего Рождества раздавал нарушителям правил дорожного движения луковицы вместо штрафов. Об этом сообщает телеканал WFTV.

Шериф Лу Капуто вышел на дежурство возле начальной школы в городе Марафон (штат Флорида) в костюме Гринча. К концу дня он остановил около дюжины водителей, превысивших скорость на пять миль в час или менее (около восьми километров в час).

Каждому из них был предложен выбор: штраф или луковица. Большинство нарушителей выбрали овощ.

Для Капуто предпраздничные дежурства в костюме Гринча давно стали традицией.

Полицейский раздает луковицы с 2000 года, когда на экраны вышла комедия "Гринч — похититель Рождества" с Джимом Керри в главной роли. Фильм рассказывал про зеленое существо по имени Гринч, которое ненавидит праздники.

В ноябре сообщалось, что в Миннесоте полиция пригрозила, что заставит пойманных перед Днем благодарения пьяных водителей слушать каверы группы One Direction по дороге в тюрьму.