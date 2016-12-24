Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В США шериф оригинально штрафовал нарушителей http://www.segodnya.ua/img/article/7827/35_main.1482590908.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/35_tn.1482590908.jpg Мир Полицейский раздает луковицы с 2000 года 

В США шериф оригинально штрафовал нарушителей

Сегодня, 16:45

Полицейский раздает луковицы с 2000 года 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Шериф одного из округов американского штата Флорида в честь наступающего Рождества раздавал нарушителям правил дорожного движения луковицы вместо штрафов. Об этом сообщает телеканал WFTV.

Шериф Лу Капуто вышел на дежурство возле начальной школы в городе Марафон (штат Флорида) в костюме Гринча. К концу дня он остановил около дюжины водителей, превысивших скорость на пять миль в час или менее (около восьми километров в час).

Каждому из них был предложен выбор: штраф или луковица. Большинство нарушителей выбрали овощ.

Для Капуто предпраздничные дежурства в костюме Гринча давно стали традицией.

Полицейский раздает луковицы с 2000 года, когда на экраны вышла комедия "Гринч — похититель Рождества" с Джимом Керри в главной роли. Фильм рассказывал про зеленое существо по имени Гринч, которое ненавидит праздники.

В ноябре сообщалось, что в Миннесоте полиция пригрозила, что заставит пойманных перед Днем благодарения пьяных водителей слушать каверы группы One Direction по дороге в тюрьму.
США, Рождество, штраф, праздники, полиция, шериф, полицейский, лук

Вы сейчас просматриваете новость "В США шериф оригинально штрафовал нарушителей ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

<p>Фото: AFP</p>

В США застрелили троих полицейских

17 Июля, 19:14

Стрельбу по полицейским открыли в городе Батон-Руж, нападавший убит

Украина

<p>Василий Вирастюк. Фото:&nbsp;avtoblog.ua</p>

Полиция оштрафовала Василия Вирастюка

22 Июня, 06:01

Украинский богатырь нарушил ПДД

Мир

<p>Представители власти сообщили о гибели одного полицейского. Фото&nbsp;twitter.com/SanDiegoPD</p>

В США снова расстреляли полицейских

29 Июля, 13:32

Одного подозреваемого в стрельбе по полицейским в Сан-Диего задержали

Мир

В США убили полицейских. Фото: AFP

В США неизвестные расстреляли полицейских из засады

2 Ноября, 16:18

По всем признакам это было подготовленное убийство, преступников ищут

Мир

В США арестован клоун, который терроризировал жителей нескольких штатов

24 Сентября, 17:09

Задержанным оказался 20-летний Джонатан Мартин. В частности, его обвинили в появлении в публичном месте в маске и в хулиганстве 

Мир

Полиция задержала стрелявшего. Фото: AFP

Полиция США задержала мужчину, расстрелявшего четырех человек в Берлингтоне

25 Сентября, 09:31

20-летний мужчина был задержан около семи вечера в городке Оук Харбор, в 50 км к юго-западу от города Берлингтон

Мир

Полиция расследует инцидент. Фото: РБК-Украина

Стрельба в американском Балтиморе: восемь человек пострадали

25 Сентября, 08:50

Полиция заявила, что разыскивает троих подозреваемых в совершении нападения

Мир

В США полицейский случайно убил женщину в ходе тренировки. Фото: AFP

В США полицейский случайно убил женщину в ходе тренировки

10 Августа, 10:00

Коп отрабатывал сценарий «стрелять или не стрелять»

Мир

Забеги, заплывы и заезды Санта-Клаусов

15 Декабря, 14:08

Традиционными мероприятиями с участием  Санта-Клаусов Европа готовится к встрече Рождества

Мир

<p>В Техасе произошла стрельба. Фото: AFP&nbsp;</p>

В США неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы (обновлено)

31 Июля, 11:41

Стрельба произошла в центре города Остин в штате Техас 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.