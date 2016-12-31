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В США сообщают о новых атаках российских хакеров – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7849/16_main.1483173382.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/16_tn.1483173382.jpg Мир Злоумышленники атаковали 16 секторов американской экономики, в частности финансово, коммунальной и транспортной

В США сообщают о новых атаках российских хакеров – СМИ

Сегодня, 10:37

Злоумышленники атаковали 16 секторов американской экономики, в частности финансово, коммунальной и транспортной

Российские хакеры все не могут успокоиться. Фото: polska-kaliningrad.ru
Российские хакеры все не могут успокоиться. Фото: polska-kaliningrad.ru

Российские хакеры снова отметились атаками на США, теперь пострадали от их действий электрораспределительные сети, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что американским службам во время кибератаки удалось идентифицировать код, который связан с хакерской группировкой "Степь гризли". Хакеры атаковали электрораспределительные сети в штате Вермонт.

Источник издания утверждает, что данная группировка связана с другими кибератаками в США.

Сообщается, что Grizzly Steppe упоминалась, как связанная с российскими хакерами в недавно опубликованном отчете разведки и ФБР. Код группировки идентифицировали при атаках в 16 секторах национальной экономики. В частности, финансовой, коммунальной и транспортной.

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".
США, атака, хакеры, кибератака

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Источник:

112.ua

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