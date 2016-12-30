В США сразу после вылета пропал самолет

По данным местных СМИ, на его борту находились шесть пассажиров. Самолет следовал в аэропорт города Коламбус.

Вскоре после вылета из аэропорта американского города Кливленд (штат Огайо) пропал легкий самолет Cessna 525.

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