В США сразу после вылета пропал самолет
Самолет следовал в аэропорт города Коламбус
Вскоре после вылета из аэропорта американского города Кливленд (штат Огайо) пропал легкий самолет Cessna 525.
По данным местных СМИ, на его борту находились шесть пассажиров. Самолет следовал в аэропорт города Коламбус.
Спасательные службы приступили к поисковой операции, плохие погодные условия осложняют поиски самолета.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, пропал в Атлантике у берегов Великобритании.
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