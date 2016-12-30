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В США сразу после вылета пропал самолет http://www.segodnya.ua/img/article/7847/53_main.1483105116.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/53_tn.1483105116.jpg Мир Самолет следовал в аэропорт города Коламбус

В США сразу после вылета пропал самолет

Сегодня, 15:36

Самолет следовал в аэропорт города Коламбус

Начаты поиски воздушного судна. Фото: Markus Buttinger
Начаты поиски воздушного судна. Фото: Markus Buttinger

Вскоре после вылета из аэропорта американского города Кливленд (штат Огайо) пропал легкий самолет Cessna 525.

По данным местных СМИ, на его борту находились шесть пассажиров. Самолет следовал в аэропорт города Коламбус.

Спасательные службы приступили к поисковой операции, плохие погодные условия осложняют поиски самолета.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, пропал в Атлантике у берегов Великобритании.

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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