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В США сыграли хоккейный поединок под дождем http://www.segodnya.ua/img/article/7864/21_main.1483904242.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/21_tn.1483904242.jpg Мир Матч чемпионата АХЛ прошел при температуре плюс 15 градусов

В США сыграли хоккейный поединок под дождем

Сегодня, 21:32

Матч чемпионата АХЛ прошел при температуре плюс 15 градусов

Матч в Калифорнии под дождем. Фото Instagram
Матч в Калифорнии под дождем. Фото Instagram

Американская хоккейная лига провела матч на открытом воздухе между "Бейкерсфилд Кондос" и "Онтарио Рейн". Поединок состоялся на Memorial Stadium в Бейкерсфилде, при температуре плюс 15 градусов и дожде.

Дождливый матч закончился победой хозяев в овертайме – 3:2. За игрой наблюдали 12 330 зрителей.

дождь, хоккей

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