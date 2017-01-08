В США сыграли хоккейный поединок под дождем
Матч чемпионата АХЛ прошел при температуре плюс 15 градусов
Американская хоккейная лига провела матч на открытом воздухе между "Бейкерсфилд Кондос" и "Онтарио Рейн". Поединок состоялся на Memorial Stadium в Бейкерсфилде, при температуре плюс 15 градусов и дожде.
Дождливый матч закончился победой хозяев в овертайме – 3:2. За игрой наблюдали 12 330 зрителей.
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