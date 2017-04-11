В США утверждают, что РФ знала о подготовке химатаки в Сирии

Вчера, 09:12

Американцы считают, что после применения химического оружия была попытка скрыть следы преступления

После химической атаки в Идлибе. Фото: AFP
После химической атаки в Идлибе. Фото: AFP

В США считают, что Россия знала о намерении сирийских правительственных войск провести химическую атаку в провинции Идлиб. Об этом сообщает Asssociated Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, передает "Корреспондент".

По его словам, после химатаки аэроразведка россиян сразу же оказалась в месте удара.

"Российский беспилотник летал над больницей в Сирии, когда жертвы атаки устремились туда для медицинской помощи", – сказал источник.

Он отметил, что истребитель российского производства стал наносить удары по госпиталю после того, как беспилотник улетел. В США полагают, что таким образом россияне пытались скрыть следы использования химического оружия.

Чиновник убежден, что "присутствие беспилотника не могло быть совпадением", что Россия "должна была знать о химической атаке и о том, что ее жертвам нужна медицинская помощь".

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли по меньшей мере 100 человек, еще около 400 попали в больницы.
россия, Сирия, США, беспилотник, химическое оружие, химатака
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