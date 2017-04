В США уверяют, что договорились с Китаем вместе решить вопрос с КНДР

Соединенные Штаты Америки достигли консенсуса с Китаем в вопросе решения северокорейской проблемы невоенным путем. Это заявление прозвучало на фоне последнего неудачного пуска ракеты в КНДР, передает DW.

Так, президент США Дональд Трамп заявил, что американцы и китайцы вместе работают над вопросом с КНДР.

"Почему бы я называл Китай валютным манипулятором, если они работают с нами над северокорейской проблемой? Мы увидим, что произойдет", – написал он в Twitter.

Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens!