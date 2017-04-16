В США уверяют, что договорились с Китаем вместе решить вопрос с КНДР

Трамп дал четко понять, что не позволит Пхеньяну угрожать США и их союзникам в регионе

Соединенные Штаты Америки достигли консенсуса с Китаем в вопросе решения северокорейской проблемы невоенным путем. Это заявление прозвучало на фоне последнего неудачного пуска ракеты в КНДР, передает DW.

Так, президент США Дональд Трамп заявил, что американцы и китайцы вместе работают над вопросом с КНДР.

"Почему бы я называл Китай валютным манипулятором, если они работают с нами над северокорейской проблемой? Мы увидим, что произойдет", – написал он в Twitter.

Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2017 г.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил, что между США и Китаем достигнут консенсус по проблеме на Корейском полуострове.

"Я думаю, сейчас есть международный консенсус – включая с китайцами и китайским руководством, – что эта ситуация просто не может продолжаться. Эта проблема достигает критической точки. И поэтому для нас настало время принять все меры, которые мы можем принять, за исключением военного варианта, чтобы попытаться решить эту проблему мирным путем", – сказал Макмастер.

По его словам, Трамп дал четко понять, что не позволит Пхеньяну угрожать США и их союзникам в регионе.

Как стало известно, Северная Корея попыталась провести сегодня очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

В свою очередь в Северной Корее не видят ничего страшного в ракетных испытаниях, в том числе и ядерного оружия. В КНДР заявляют, что ядерная программа имеет цель исключительно защиты своего государства и не несет угрозы другим странам.