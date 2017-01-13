В США во время пожара погибли шестеро детей (видео)
Из горящего дома удалось выбраться матери и еще троим детям, однако они находятся в критическом состоянии
В американском городе Балтимор случился крупный пожар – загорелся трехэтажный дом, в результате чего погибли шестеро детей, а их мать и еще двое братьев находятся в критическом состоянии, передает The New York Times.
Как отмечают пожарные, во время горения дом рушился этаж за этажом.
"Пожарные после прибытия к месту происшествия увидели горящий трехэтажный дом. Третий этаж рухнул на второй, а потом второй упал на первый. После того как пожарные потушили пламя, они с помощью экскаватора начали расчищать завалы, а специально обученные собаки помогали находить тела погибших", – проинформировал представитель пожарных Роман Кларк.
Отмечается, что во время пожара из горящего дома удалось выбраться матери и троим детям, одна из которых – 8-летняя девочка – помогла спастись 4-х и 5-летним братьям. Также пожарные сообщают, что самому младшему из погибших детей было всего девять месяцев, а самому старшему – 11 лет.
"Женщина и двое братьев находятся в критическом состоянии", – подчеркнул Кларк.
Отца семейства в момент происшествия не было, поскольку он находился на работе. Причина пожара пока неизвестна.
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