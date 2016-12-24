В США возможны атаки ИГИЛ в рождественские праздники – ФБР

Бюро нашло несколько публикаций в сети с призывами к нападениям на американские церкви

Федеральное бюро расследований выпустило предупреждение о возможных атаках так называемого "Исламского государства" на территории США в рождественские праздники, передает ВВС.

"ФБР известно о нескольких онлайн-публикациях, в которых содержатся призывы к атакам против американских церквей. Как и всегда в подобных случаях, ФБР отслеживает ситуацию, выясняя, насколько правдоподобны такие угрозы", – говорится в заявлении бюро.