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В США возможны атаки ИГИЛ в рождественские праздники – ФБР http://www.segodnya.ua/img/article/7826/62_main.1482560643.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/62_tn.1482560643.jpg Мир Бюро нашло несколько публикаций в сети с призывами к нападениям на американские церкви

В США возможны атаки ИГИЛ в рождественские праздники – ФБР

Сегодня, 08:22

Бюро нашло несколько публикаций в сети с призывами к нападениям на американские церкви

В США возможны атаки ИГИЛ в рождественские праздники. Фото: AFP
В США возможны атаки ИГИЛ в рождественские праздники. Фото: AFP

Федеральное бюро расследований выпустило предупреждение о возможных атаках так называемого "Исламского государства" на территории США в рождественские праздники, передает ВВС.

"ФБР известно о нескольких онлайн-публикациях, в которых содержатся призывы к атакам против американских церквей. Как и всегда в подобных случаях, ФБР отслеживает ситуацию, выясняя, насколько правдоподобны такие угрозы", – говорится в заявлении бюро.
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