В США задержали жену стрелка, устроившего теракт в ночном гей-клубе Орландо
Женщина подозревается в пособничестве и подстрекательстве террористу, который летом прошлого года убил почти 50 человек
В Сан-Франциско задержана жена стрелка, расстрелявшего 49 человек в ночном гей-клубе Pulse в Орландо летом прошлого года, сообщили американские власти, передает телеканал "112 Украина".
Нур Сальман подозревается в пособничестве и подстрекательстве Омара Матина, который был убит в перестрелке с полицией, а также в препятствовании правосудию.
Ожидается, что ее экстрадируют во Флориду, если полиция предъявит женщине обвинения. Она должна предстать перед судом во вторник.
Полиция допрашивала Сальман в прошлом году, подозревая, что она могла быть в курсе планов Матина. По данным СМИ, Нур Сальман призналась полиции, что пыталась отговорить своего мужа от атаки на клуб.
Вскоре после нападения она переехала в Сан-Франциско.
Напомним, 12 июня в городе Орландо, американский штат Флорида, произошло массовое убийство. В результате перестрелки погибли 50 человек (49 мирных жителей и нападавший), еще 53 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
Президент Барак Обама назвал теракт в ночном клубе Орландо самым кровопролитным в истории страны инцидентом с применением огнестрельного оружия. В США приспустят флаги до 16 июня в знак скорби по жертвам в Орландо.
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