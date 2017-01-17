В США задержали жену стрелка, устроившего теракт в ночном гей-клубе Орландо

Женщина подозревается в пособничестве и подстрекательстве террористу, который летом прошлого года убил почти 50 человек

В Сан-Франциско задержана жена стрелка, расстрелявшего 49 человек в ночном гей-клубе Pulse в Орландо летом прошлого года, сообщили американские власти, передает телеканал "112 Украина".

Нур Сальман подозревается в пособничестве и подстрекательстве Омара Матина, который был убит в перестрелке с полицией, а также в препятствовании правосудию.

Ожидается, что ее экстрадируют во Флориду, если полиция предъявит женщине обвинения. Она должна предстать перед судом во вторник.

Полиция допрашивала Сальман в прошлом году, подозревая, что она могла быть в курсе планов Матина. По данным СМИ, Нур Сальман призналась полиции, что пыталась отговорить своего мужа от атаки на клуб.

Вскоре после нападения она переехала в Сан-Франциско.

Напомним, 12 июня в городе Орландо, американский штат Флорида, произошло массовое убийство. В результате перестрелки погибли 50 человек (49 мирных жителей и нападавший), еще 53 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Президент Барак Обама назвал теракт в ночном клубе Орландо самым кровопролитным в истории страны инцидентом с применением огнестрельного оружия. В США приспустят флаги до 16 июня в знак скорби по жертвам в Орландо.