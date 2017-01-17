Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В США задержали жену стрелка, устроившего теракт в ночном гей-клубе Орландо http://www.segodnya.ua/img/article/7888/56_main.1484614155.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/56_tn.1484614155.jpg Мир Женщина подозревается в пособничестве и подстрекательстве террористу, который летом прошлого года убил почти 50 человек

В США задержали жену стрелка, устроившего теракт в ночном гей-клубе Орландо

Сегодня, 02:49

Женщина подозревается в пособничестве и подстрекательстве террористу, который летом прошлого года убил почти 50 человек

В США задержали жену стрелка, устроившего теракт в ночном гей-клубе Орландо, фото AFP
В США задержали жену стрелка, устроившего теракт в ночном гей-клубе Орландо, фото AFP

В Сан-Франциско задержана жена стрелка, расстрелявшего 49 человек в ночном гей-клубе Pulse в Орландо летом прошлого года, сообщили американские власти, передает телеканал "112 Украина".

Нур Сальман подозревается в пособничестве и подстрекательстве Омара Матина, который был убит в перестрелке с полицией, а также в препятствовании правосудию.

Ожидается, что ее экстрадируют во Флориду, если полиция предъявит женщине обвинения. Она должна предстать перед судом во вторник.

Полиция допрашивала Сальман в прошлом году, подозревая, что она могла быть в курсе планов Матина. По данным СМИ, Нур Сальман призналась полиции, что пыталась отговорить своего мужа от атаки на клуб.

Вскоре после нападения она переехала в Сан-Франциско.

Напомним, 12 июня в городе Орландо, американский штат Флорида, произошло массовое убийство. В результате перестрелки погибли 50 человек (49 мирных жителей и нападавший), еще 53 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. 

Президент Барак Обама назвал теракт в ночном клубе Орландо самым кровопролитным в истории страны инцидентом с применением огнестрельного оружия. В США приспустят флаги до 16 июня в знак скорби по жертвам в Орландо.
человек, США, убийство, обвинения, клуб, полиция, Массовое убийство, орландо

Вы сейчас просматриваете новость "В США задержали жену стрелка, устроившего теракт в ночном гей-клубе Орландо". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.