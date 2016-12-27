В США заключенные сбежали через туалет (видео)
События на ТК Украина
По горячим следам полиция уже нашла трех беглецов
Шестеро заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Теннесси по голливудскому сценарию.
Мужчины оторвали от стены унитаз, дыркой проскользнули на улицу, а там перепрыгнули через колючую проволоку.
Побег совершили на Рождество, когда охрана была не слишком пристальной.
По горячим следам полиция уже нашла трех беглецов, остальные – до сих пор на свободе.
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