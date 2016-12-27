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В США заключенные сбежали через туалет (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/2_main.1482836156.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/2_tn.1482836156.jpg Мир По горячим следам полиция уже нашла трех беглецов

В США заключенные сбежали через туалет (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 12:54

По горячим следам полиция уже нашла трех беглецов


Шестеро заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Теннесси по голливудскому сценарию.

Мужчины оторвали от стены унитаз, дыркой проскользнули на улицу, а там перепрыгнули через колючую проволоку.

Побег совершили на Рождество, когда охрана была не слишком пристальной.

По горячим следам полиция уже нашла трех беглецов, остальные – до сих пор на свободе.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
США, Рождество, тюрьма, побег, полиция, охрана, унитаз, сбежали, Теннесси

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Программа "События"

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