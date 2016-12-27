В США заключенные сбежали через туалет (видео)

По горячим следам полиция уже нашла трех беглецов

Шестеро заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Теннесси по голливудскому сценарию.

Мужчины оторвали от стены унитаз, дыркой проскользнули на улицу, а там перепрыгнули через колючую проволоку.

Побег совершили на Рождество, когда охрана была не слишком пристальной.

По горячим следам полиция уже нашла трех беглецов, остальные – до сих пор на свободе.

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