В США жертвами торнадо стали десятки людей

Сегодня в американском штате Джорджия в результате торнадо погибли 11 человек, 23 получили ранения. Как сообщает УНИАН со ссылкой на ABC News, от стихии пострадали три округа – Брукс, Кук и Берриэн.

По информации коронера Майкла Миллера (округ Брукс), две смерти подтверждены в его округе, еще пять летальных случаев – в округе Кук, четыре – в соседнем Берриэн.

Напомним, 21 января, от торнадо в городе Хаттисберг (штат Миссисипи) погибли четыре человека, еще четверо людей получили ранения.