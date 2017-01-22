Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В США жертвами торнадо стали десятки людей http://www.segodnya.ua/img/article/7906/33_main.1485105458.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/33_tn.1485105458.jpg Мир Больнее всего стихия ударила по трем округам

В США жертвами торнадо стали десятки людей

Сегодня, 19:15

Больнее всего стихия ударила по трем округам

В США разбушевалось торнадо. Фото: ytimg.com
В США разбушевалось торнадо. Фото: ytimg.com

Сегодня в американском штате Джорджия в результате торнадо погибли 11 человек, 23 получили ранения. Как сообщает УНИАН со ссылкой на ABC News, от стихии пострадали три округа – Брукс, Кук и Берриэн.

По информации коронера Майкла Миллера (округ Брукс), две смерти подтверждены в его округе, еще пять летальных случаев – в округе Кук, четыре – в соседнем Берриэн.

Напомним, 21 января, от торнадо в городе Хаттисберг (штат Миссисипи) погибли четыре человека, еще четверо людей получили ранения.
США, погибли, стихия, торнадо, округ, ранения, штат, Миссисипи, Джорджия

Вы сейчас просматриваете новость "В США жертвами торнадо стали десятки людей". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В Польше грузовик армии США с танковыми снарядами вылетел с дороги. Фото: uapress.info

В Польше попал в аварию грузовик армии США с танковыми снарядами

Сегодня, 15:27

На место происшествия прибыли правоохранители, военная полиция и представители американского контингента в Польше

Мир

Дмитрий Медведев. Фото: ТАСС

Расстались с иллюзиями: Россия больше не надеется на Трампа в вопросе снятия санкций

Сегодня, 15:12

После победы Трампа на президентских выборах в США многие эксперты говорили о возможности смягчения санкций в отношении России

Мир

В Сеуле назвали свою версию. Фото: theins.ru

В КНДР заявили о всеобщей мобилизации - СМИ

Сегодня, 11:55

Не исключено, что все сделано в профилактических целях

Мир

Ракеты JASSM. Фото: Википедия

В Польшу прибыли первые американские крылатые ракеты

Сегодня, 05:28

Стоимость польско-американского контракта составляет более 213 500 000 евро

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.