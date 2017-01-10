В Стамбуле обрушилась крыша мечети во время похорон
На место инцидета прибыли спасатели и машины скорой помощи
В районе Стамбула Бакыркей во время траурной церемонии в мечети обрушилась крыша, передает CNN Turk.
Обрушение произошло из-за аномального для города снегопада.
На место прибыли спасатели и машины скорой помощи.
Сообщается, что несколько человек пострадали, данных о погибших не поступало.
Также стало известно, что в Стамбуле отменили занятия в школах из-за снегопада.
Фото: В Стамбуле выпал первый снег: радость детей и пробки на дорогах
В некоторых районах Стамбула высота снега достигла 110 сантиметров. Кроме того, главное управление береговой охраны из-за тумана, вызванного сильными снегопадами, приостановило движение судов, входящих и выходящих в пролив Босфор.
Вы сейчас просматриваете новость "В Стамбуле обрушилась крыша мечети во время похорон". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии