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В Стамбуле обрушилась крыша мечети во время похорон http://www.segodnya.ua/img/article/7869/15_main.1484054557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/15_tn.1484054557.jpg Мир На место инцидета прибыли спасатели и машины скорой помощи

В Стамбуле обрушилась крыша мечети во время похорон

Сегодня, 15:21

На место инцидета прибыли спасатели и машины скорой помощи

Турцию завалило снегом. Фото: AFP
Турцию завалило снегом. Фото: AFP

В районе Стамбула Бакыркей во время траурной церемонии в мечети обрушилась крыша, передает CNN Turk.

Обрушение произошло из-за аномального для города снегопада.

На место прибыли спасатели и машины скорой помощи.

Сообщается, что несколько человек пострадали, данных о погибших не поступало.

Также стало известно, что в Стамбуле отменили занятия в школах из-за снегопада.

Фото: В Стамбуле выпал первый снег: радость детей и пробки на дорогах 

В некоторых районах Стамбула высота снега достигла 110 сантиметров. Кроме того, главное управление береговой охраны из-за тумана, вызванного сильными снегопадами, приостановило движение судов, входящих и выходящих в пролив Босфор.
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Источник:

gazeta.ru

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