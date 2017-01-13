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В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание http://www.segodnya.ua/img/article/7880/73_main.1484319122.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/73_tn.1484319122.jpg Мир Под завалами могут находиться люди, пишут местные СМИ

В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

Сегодня, 16:50

Под завалами могут находиться люди, пишут местные СМИ

В результате ЧП погиб один человек. Фото: AFP
В результате ЧП погиб один человек. Фото: AFP

В Стамбуле при обрушении здания в районе Зейтинбурну погиб один человек.

Как сообщает Habertürk, в результате инцидента еще пять человек пострадали.

Местные СМИ уточняют, что произошло обрушение семиэтажного здания. Под завалами могут находиться люди.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщаллось, что в турецком городе Диловасы произошел взрыв на заводе.

В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек, еще 15 рабочих получили ранения.
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Источник:

Russia Today

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