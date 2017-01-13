В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

Под завалами могут находиться люди, пишут местные СМИ

В Стамбуле при обрушении здания в районе Зейтинбурну погиб один человек.

Как сообщает Habertürk, в результате инцидента еще пять человек пострадали.

Местные СМИ уточняют, что произошло обрушение семиэтажного здания. Под завалами могут находиться люди.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

SON DAKİKA! İstanbul Zeytinburnu'da bina çöktü...

Zeytinburnu Kaymakamı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı pic.twitter.com/3yzv5nxpza — Habertürk TV (@HaberturkTV) 13 января 2017 г.

Ранее сообщаллось, что в турецком городе Диловасы произошел взрыв на заводе.

В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек, еще 15 рабочих получили ранения.