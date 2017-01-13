В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание
Под завалами могут находиться люди, пишут местные СМИ
В Стамбуле при обрушении здания в районе Зейтинбурну погиб один человек.
Как сообщает Habertürk, в результате инцидента еще пять человек пострадали.
Местные СМИ уточняют, что произошло обрушение семиэтажного здания. Под завалами могут находиться люди.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
SON DAKİKA! İstanbul Zeytinburnu'da bina çöktü...— Habertürk TV (@HaberturkTV) 13 января 2017 г.
Zeytinburnu Kaymakamı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı pic.twitter.com/3yzv5nxpza
Ранее сообщаллось, что в турецком городе Диловасы произошел взрыв на заводе.
В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек, еще 15 рабочих получили ранения.
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