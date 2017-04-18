В Стамбуле тысячи людей протестовали против результатов референдума

Сегодня, 00:56

В близлежащих домах люди высовывались из окон и били по кастрюлям кухонными принадлежностями в знак солидарности

Митинг в Турции. Фото:AFP
Митинг в Турции. Фото:AFP

В Стамбуле тысячи митингующих вышли на улицы, протестуя против результатов конституционного референдума в Турции. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на AFP.

По крайней мере 1 тысяча человек собрались в коммерческом районе Стамбула Бешикташ, в то время как на азиатской стороне около 2 тыс. демонстрантов прошли маршем через еще один центральный район Кадыкей.

Протестующие скандировали "Мы плечом к плечу против фашизма". Другие скандируют: "Мы не сделаем тебя президентом!" . В Бешикташе протестующие шли с лозунгами "Мы правы, мы победим".

Представители оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) и Курдской Народно-демократической партия (ХДП) заявили, что будут оспаривать результаты референдума в связи с якобы имеющими место нарушениями.

В близлежащих домах люди высовывались из окон и били по кастрюлям кухонными принадлежностями в знак солидарности.

Полиция вела себя спокойно, но предостерегала от использования оскорбительных лозунгов.

Протесты проходили и в других городах Турции. Сообщается о 13 задержанных в ходе акции в Анталье.

Напомним, в Турции прошел референдум по изменению конституции. По итогам предварительного подсчёта голосов большинство населения (51,41%) проголосовали за переход от парламентской к президентской форме правления, 48,59% высказались против. После объявления результатов голосования в стране прошли митинги сторонников и противников Эрдогана. В ОБСЕ заявили, что референдум о внесении изменений в конституцию в Турции не соответствовал демократическим стандартам, которые контролируют Совет Европы и ОБСЕ.
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