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В Стамбуле в здание Управления безопасности выстрелили из гранатомета http://www.segodnya.ua/img/article/7903/39_main.1484938097.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/39_tn.1484938097.jpg Мир Обошлось без пострадавших,  в здании разбиты окна 

В Стамбуле в здание Управления безопасности выстрелили из гранатомета

Сегодня, 20:46

Обошлось без пострадавших,  в здании разбиты окна 

В Турции снова неспокойно. Фото: AFP
В Турции снова неспокойно. Фото: AFP

В Турции в Стамбуле неизвестные выстрелили из гранатомета в здание Управления безопасности. Об этом сообщил телеканал Haber Turk.

Инцидент произошел на Ватан-стрит. По предварительным данным, никто не пострадал.

В результате атаки были разбиты окна здания.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются идентифицировать личность стрелявшего. Развернута крупномасштабная операция по поиску и задержанию злоумышленников.

Напомним, в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены
Турция, окна, здание, инцидент, гранатомет, правоохранительные органы

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Источник:

gazeta.ru

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