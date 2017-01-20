В Стамбуле в здание Управления безопасности выстрелили из гранатомета

Обошлось без пострадавших, в здании разбиты окна

В Турции в Стамбуле неизвестные выстрелили из гранатомета в здание Управления безопасности. Об этом сообщил телеканал Haber Turk.

Инцидент произошел на Ватан-стрит. По предварительным данным, никто не пострадал.

В результате атаки были разбиты окна здания.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются идентифицировать личность стрелявшего. Развернута крупномасштабная операция по поиску и задержанию злоумышленников.

Напомним, в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены