В Стамбуле в здание Управления безопасности выстрелили из гранатомета
Обошлось без пострадавших, в здании разбиты окна
В Турции в Стамбуле неизвестные выстрелили из гранатомета в здание Управления безопасности. Об этом сообщил телеканал Haber Turk.
Инцидент произошел на Ватан-стрит. По предварительным данным, никто не пострадал.
В результате атаки были разбиты окна здания.
В настоящее время правоохранительные органы пытаются идентифицировать личность стрелявшего. Развернута крупномасштабная операция по поиску и задержанию злоумышленников.
Напомним, в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены
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