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В Стамбуле задержали террориста: где прятался преступник и почему он устроил теракт (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/65_main.1484677210.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/65_tn.1484677210.jpg Мир Во время обысков в квартире убийцы нашли крупную сумму денег 

В Стамбуле задержали террориста: где прятался преступник и почему он устроил теракт (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:43

Во время обысков в квартире убийцы нашли крупную сумму денег 


В Стамбуле правоохранители арестовали боевика, расстрелявшего посетителей ночного клуба на Новый год. Жертвами кровавой бойни стали 39 человек.

Абдулгадира Машарипова задержали в одном из спальных районов Стамбула.

Местные СМИ пишут, что во время обыска полицейские нашли 150 тысяч долларов. Власти не исключают, что боевик устроил кровавую бойню не по идейным соображениям, а за деньги.

Сам Машарипов признался, что это именно он расстрелял посетителей ночного клуба "Рейна".

"Террорист признал свою вину. Его отпечатки пальцев совпали с теми, что мы обнаружили во время расследования", – сказал Васип Шахин, губернатор Стамбула.

Машарипов – выходец из Узбекистана, ему 33 года. Он – боевик террористической организации "Исламское государство". Военную подготовку проходил в Афганистане. В Турцию нелегально приехал год назад.

В первые минуты нового года Машарипов открыл стрельбу по посетителям популярного ночного клуба. За 7 минут выпустил больше 180 пуль. После чего ушел на кухню, переоделся и убежал.

"Есть еще много деталей, которые я не могу озвучить. Расследование продолжается. Со временем ми вам все расскажем. Главное, что виновный в этой ужасной атаке пойман. И сила, которая стоит за этим преступлением, тоже будет найдена", – заверил Бинали Йылдырым, премьер Турции.

После задержания террориста полиция провела рейды еще по 150 адресам. Арестовали 50 человек, в основном, выходцев из Африки.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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