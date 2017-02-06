В сточных водах Токио обнаружили цианид

Сегодня, 23:59

В настоящее время выясняются подробности инцидента

В сточных водах Токио обнаружили цианид, фото Zefirka
В сточных водах Токио обнаружили цианид, фото Zefirka

Утечка водного раствора цианида произошла на химическом заводе в специальном районе Токио Аракава, информации об отравлении людей не поступало.

По данным телеканала NHK, цианиды, наличие которых в любом количестве запрещено нормативами, было выявлено в сточных водах в ходе проверки на комплексе водоочистительных сооружений в Аракаве. Выяснилось, что вещество попало в воду с химического завода, расположенного в 4 километрах от комплекса.

По предварительным данным, утечка произошла из одной из цистерн с водным раствором цианида. В настоящее время выясняются подробности инцидента.

Цианиды широко используются при переработке металлов, органическом синтезе, электрохимии и других областях. Все цианиды очень ядовиты, поэтому они также используются как яды, например против крыс и мышей, кроме того некоторые цианиды и их производные (синильная кислота и хлорциан) применялись в качестве боевых отравляющих веществ.
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Источник:

РИА Новости

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