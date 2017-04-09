В Стокгольме тысячи людей вышли на "Lovefest" после атаки террориста

В акции, по предварительным данным, приняли участие более 20 тысяч человек

В центре Стокгольма (Швеция) 9 апреля 2017 года тысячи людей собрались на "Lovefest" ("праздник любви") против терроризма и в знак чествования памяти погибших в результате нападения в пятницу. В акции, по предварительным данным, приняли участие более 20 тысяч человек, передает ВВС, сообщает РБК-Украина.

Указано, что стокгольмцы возложили цветы возле универмага Ahlens в центре города, где произошло нападение. Участники акции также держали шарики в форме сердец и рисунки с сердцами.

"Террор не может победить... в наших мыслях должны быть доброта и открытость, которые характеризуют наш город", – сказал в своем обращении мэр Стокгольма. 1 / 5 Ранее стало известно, что мужчине, которого подозревают в нападении в Стокгольме, угрожала депортация. Как заявила шведская полиция, у него были экстремистские взгляды, в частности, он был сторонником так называемого "Исламского государства".

Напомним, ранее сообщалось, что теракт в Стокгольме 7 апреля 2017 года, в результате которого погибли четыре человека и 15 получили ранения, вероятно, совершил выходец из Узбекистана по имени Рахмат Акилов.