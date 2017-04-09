В Стокгольме тысячи людей вышли на "Lovefest" после атаки террориста

Сегодня, 00:33

В акции, по предварительным данным, приняли участие более 20 тысяч человек

Акция в Стокгольме. Фото: AFP
Акция в Стокгольме. Фото: AFP

В центре Стокгольма (Швеция) 9 апреля 2017 года тысячи людей собрались на "Lovefest" ("праздник любви") против терроризма и в знак чествования памяти погибших в результате нападения в пятницу. В акции, по предварительным данным, приняли участие более 20 тысяч человек, передает ВВС, сообщает РБК-Украина.

Указано, что стокгольмцы возложили цветы возле универмага Ahlens в центре города, где произошло нападение. Участники акции также держали шарики в форме сердец и рисунки с сердцами.

"Террор не может победить... в наших мыслях должны быть доброта и открытость, которые характеризуют наш город", – сказал в своем обращении мэр Стокгольма. 1 / 5 Ранее стало известно, что мужчине, которого подозревают в нападении в Стокгольме, угрожала депортация. Как заявила шведская полиция, у него были экстремистские взгляды, в частности, он был сторонником так называемого "Исламского государства".

Напомним, ранее сообщалось, что теракт в Стокгольме 7 апреля 2017 года, в результате которого погибли четыре человека и 15 получили ранения, вероятно, совершил выходец из Узбекистана по имени Рахмат Акилов.
Швеция, теракт, стокгольм
Все новости по теме Теракты в мире.

Вы сейчас просматриваете новость "В Стокгольме тысячи людей вышли на "Lovefest" после атаки террориста". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

11-летняя девочка возвращалась домой после занятий, когда ее сбил грузовик. Фото: AFP

Одной из жертв теракта в Стокгольме стала 11-летняя школьница - СМИ

Вчера, 05:43

Родные искали девочку и писали объявления в социальных сетя

Мир

В Швеции произошел теракт. Фото: AFP

В задавившем людей грузовике в Стокгольме найдена взрывчатка

8 Апреля, 10:58

Исполнитель теракта в бегах, а в городе действует план-перехват

Мир

О мотивах преступника пока не сообщается, фото AFP

Один задержанный по факту теракта в Стокгольме признал свою вину - источник

8 Апреля, 01:52

О мотивах преступника пока не сообщается

Мир

Полиция Швеции опубликовала фото мужчины, разыскиваемого в связи с терактом в Стокгольме

7 Апреля, 22:48

Полиция Швеции опубликовала фото мужчины, разыскиваемого в связи с терактом в Стокгольме  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования