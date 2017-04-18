В Stratfor показали, куда могут долететь ракеты КНДР

Северная Корея заявляет о готовности к ядерной войне с американцами, но вот готовы ли они и что могут противопоставить – это другой вопрос

Частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor показала, что на сегодняшний момент Северная Корея не сможет противостоять США ракетными ударами, так как их дальности полета не хватит, чтоб достать до североамериканского континента, сообщает "Апостроф".

Аналитики компании отмечают, что у Северной Кореи на вооружении находится 50 до 100 одноступенчатых баллистических ракет средней дальности под названием Нодон-1 и Нодон-2 и 25-30 ракет Тэпходон-1. Однако эти ракеты не помогут достать американцев, так как они не долетят до Северной Америки.

Да, как сообщают в Stratfor, у северокорейцев есть в разработке ракеты Тэпходон-2, радиус действия которых называется в 4000-8000 километров, что позволило бы достать до США, однако это оружие пока что только на бумаге.

Также аналитики оценили возможности артиллерии КНДР. Северокорейская артиллерия, базирующаяся на границе с Южной Корее, может поразить значительную часть территории южного соседа. Столица Южной Кореи, Сеул тоже находится в радиусе досягаемости артиллерии КНДР, уверяют аналитики частной разведки Stratfor.

в Северной Корее заявили, что продолжат испытания ракет "на еженедельной, ежемесячной и годовой основе", несмотря на международное осуждение и увеличение военной напряженности в отношениях с Соединенными Штатами Америки.

Также постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что политика Вашингтона ведет к росту опасности возникновения ядерной войны.