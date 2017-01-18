В своей прощальной речи Пауэр призвала сохранить санкции против России
Постпред США в ООН Пауэр заявила, что смягчение санкционных мер в отношении России только подстегнет его
Россия использует стратегию отрицания и лжи, чтобы уйти от ответственности за содеянное в мире. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр в выступлении на форуме, организованном Атлантическим советом США, передает телеканал "112 Украина".
"Действия России не поддерживают международный порядок. Они подрывают тот, что уже существует", – сказала она, напомнив о российском участии в конфликте на юго-востоке Украины, поддержке Россией правительства в войне в Сирии и попытках вмешаться в политические процессы США, Германии, Черногории и других стран.
"Смягчение санкционных мер в отношении российского правительства, которое не меняет своего поведения, только подстегнет Россию. Даст ей сигнал, что для признания совершенного ею нужно просто переждать. И это будет способствовать более опасным действиям как со стороны России, так и со стороны других нарушителей правил, Ирана и Северной Кореи, которые постоянно проверяют, насколько далеко они могут зайти за черту", – заявила дипломат.
Пауэр сообщила, что это ее последнее публичное выступление в роли постпреда США при ООН. Эту должность она занимала с 2013 года.
Пауэр покинет свой пост после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который предложил стать постпредом в ООН губернатору Южной Каролины Никки Хейли.
Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
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