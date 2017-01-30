В Таджикистане погибли семь человек из-за схода лавин

Сегодня, 16:58

На крупную трассу сошло сразу 40 снежных волн, 800 людей эвакуированы

Спасатели извлекают машины из снежного плена. Фото khf.tj
Спасатели извлекают машины из снежного плена. Фото khf.tj

В Таджикистане в результате схода снежных лавин погибли семь человек на севере и востоке страны. Пятеро человек, как сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям, погибли на трассе Душанбе — Худжанд. Четырех извлекли из обрыва глубиной 150 метров. Пятого — из машины, попавшей под лавину. Еще двое человек погибли в Горном Бадахшане тоже из-за схода лавин. 

Комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает, что всего на автотрассу, которая соединяет столицу с Согдийской областью на севере Таджикистана сошло 40 снежных лавин, в результате чего более 200 машин оказались заблокированы.

В результате проведенных работ были эвакуированы около 800 человек, 50 грузовых и 150 легковых автомобилей. На месте схода лавин выставлены посты сотрудников ГАИ и дорожной службы.

Жители пострадавших районов также обеспечены продовольствием и медикаментами.

Сложной остается ситуация и на востоке страны — там автотрасса Душанбе — Хорог — Мургаб тоже закрыта после схода многочисленных снежных лавин.

КЧС и синоптики предупредили водителей о лавиноопасности, которая продлится еще несколько дней.
Таджикистан, эвакуация, лавины

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Автор:

Бунецкий Дмитрий

Источник:

"Сегодня"

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