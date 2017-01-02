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В Таиланде крокодил искусал беспечную туристку http://www.segodnya.ua/img/article/7851/98_main.1483362771.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/98_tn.1483362771.jpg Мир Женщина слишком близко подошла к рептилии и присела на корточки, чтобы сфотогрвафироваться

В Таиланде крокодил искусал беспечную туристку

Сегодня, 15:11

Женщина слишком близко подошла к рептилии и присела на корточки, чтобы сфотогрвафироваться

Крокодил серьезно ранил французскую туристку в Таиланде. Фото: из открытых источников
Крокодил серьезно ранил французскую туристку в Таиланде. Фото: из открытых источников

Крокодил серьезно ранил 40-летнюю французскую туристку во время фотографирования в национальном парке Кхауяй в восточной части Таиланда, приводит Associated Press сообщение главы Национального парка дикой природы и Департамент по сохранению растений страны Тании Натитаммакула.

Женщина слишком близко подошла к рептилии и присела на корточки. Крокодил резко подбежал к ней и укусил за ногу.

По словам сотрудников парка, туристка сама нарушила предписание администрации учреждения не сходить с тропы для посетителей.
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