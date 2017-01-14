В Таиланде на авиашоу для детей разбился истребитель (видео)

При падении самолет взорвался и полностью сгорел, пилот погиб

Истребитель JAS 39 Gripen ВВС Таиланда разбился во время авиашоу на праздновании национального Дня детей, пилот погиб, сообщает Bangkok Post, передает Корреспондент.

Инцидент произошел в городе Хатъяй, провинция Сонгкхла. При падении истребитель взорвался и полностью сгорел.

Местный аэропорт был временно закрыт для расчистки взлетно-посадочной полосы, все самолеты были перенаправлены в другую воздушную гавань.

Командование ВВС создало комиссию для расследования происшествия. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика.

Напомним, что по меньшей мере 12 человек стали жертвами проливных дождей, которые обрушились на юг Таиланда. Всего ненастьем оказались затронуты более 700 тысяч человек, тысячи тайских деревень находятся в подтопленном состоянии.