В Таиланде появилось кафе с цыплятами (видео)

Идея с живыми цыплятами пришлась владельцу по вкусу. С тех пор в интерьере они не переводятся

Уже в конце этой недели (28 января) наступит Новый Год по китайскому календарю, символ которого – огненный петух. Год обещает быть благоприятным для всех, кто уверен в себе и имеет хороший "профессиональный нюх". Так, по крайней мере, утверждает владелец одного небольшого кафе в Таиланде.

Цыплята – главная приманка небольшого кафе в одном из туристических районов Таиланда. Разгуливают они на зеленой травке просто на подоконнике внутри заведения. За полочками владелец кафе ухаживает так же тщательно, как и за ассортиментом и качеством блюд, подаваемых клиентам.

Говорит – ничего такого раньше не планировал. Все произошло само собой.

"Это случайно произошло. У нас обедала пара, которая где-то в горах подобрала трех курочек. Попросили, чтобы они здесь остались на сутки, мол, на обратном пути заберут. Но так и не появились", – рассказывает владелец кафе.

Идея с живыми цыплятами пришлась владельцу по вкусу. С тех пор в интерьере они не переводятся. На соседней ферме берут цыплят, которые вылупились. Держат не более трех недель, так как старшие начинают выпрыгивать с подоконника. А потом тех, что выросли, снова меняют на новорожденных.

Больше цыплятам радуются семьи с детьми.

"Все же знают, что поступает Год Петуха. Поэтому цыплята, которые здесь бегают, пока мы едим, напоминают всем – Новый Год близко", – говорит женщина.

2017-й будет успешным – уверены тайцы – если много и хорошо работать и быть доброжелательным. Не будет везти только самовлюбленным и тем, кто очень любит раздувать конфликты.

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