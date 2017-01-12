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В Тбилиси ранен зять президента Грузии, – СМИ (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7874/62_main.1484181893.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/62_tn.1484181893.jpg Мир Миндиа Гогочури с огнестрельным ранением доставили в больницу

В Тбилиси ранен зять президента Грузии, – СМИ (видео)

Сегодня, 02:44

Миндиа Гогочури с огнестрельным ранением доставили в больницу


В Тбилиси получил огнестрельное ранение Миндиа Гогочури, зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили, сообщает 112.ua со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2". Гогочури является супругом дочери первой леди Маки Чичуа.

Пострадавшего доставили в Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы в Тбилиси. Подробности инцидента пока не известны.

Место происшествия оцеплено полицией. МВД Грузии уже заявили, что начали расследование по ст. 118 и 236 Уголовного кодекса Грузии (умышленное нанесение вреда здоровью и незаконное ношение огнестрельного оружия).

Издание Грузия Online сообщает, что в июле 2016 года Гогочури вызывали в прокуратуру в связи с заявлением президента, в котором Маргвелашвили заявлял о давлении на членов его семьи. Тогда прокуратура допросила зятя президента и его друга Михаила Татарашвили.
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