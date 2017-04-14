В Техасе разбросали с вертолета пять тысяч пасхальных яиц

Сегодня, 16:43

Больше всего "небесным дарам" обрадовались дети 


В американском городе Сан-Антонио (штат Техас) с вертолета разбросали около пяти тысяч пасхальных яиц.

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Собравшиеся в назначенном заранее месте жители не заставили себя долго ждать и в кратчайшие сроки собрали практически все "небесные дары". Самое активное участие в процессе сбора "урожая" приняли дети.

Многие христианские церкви отмечают Пасху в 2017 году в один день — 16 апреля.
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