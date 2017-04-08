В Тибете выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом

Случай заражения был выявлен у 41-летнего мужчины, который занимался продажей живой домашней птицы

Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в Тибетском автономном районе КНР, говорится в сообщении местного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

Согласно сообщению, случай заражения был выявлен у 41-летнего мужчины в городе Лхаса, который приехал в Тибет из провинции Сычуань в феврале этого года и занимался продажей живой домашней птицы. Симптомы проявились у него второго апреля, а третьего апреля медики подтвердили наличие птичьего гриппа в организме мужчины.

Отмечается, что после подтверждения заражения мужчины власти приняли решение закрыть рынок, где он торговал, а также приостановить продажу живой домашней птицы в регионе. Принимаются меры по профилактике распространения вируса.

Согласно данным госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР, жертвами птичьего гриппа H7N9 на территории Китая за зиму стали 160 человек, всего заразились 458 человек. Китайские власти ранее рекомендовали жителям избегать контакта с птицей и немедленно обращаться за медицинской помощью в случае появления подозрительных симптомов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Ранее сообщалось, что в Китае продавец уток-гриль умер от птичьего гриппа.