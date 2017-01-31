В Times назвали дату, когда Мэй запустит механизм Brexit

Ожидается, что Мэй заявит о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора 9 марта в ходе двухдневного саммита ЕС на Мальте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй применит статью 50 Лиссабонского договора, запускающую двухлетнюю процедуру выхода страны – члена Евросоюза из сообщества, 9 марта. С таким прогнозом выступила газета Times.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что глава кабинета министров не намерена была заведомо оглашать дату запуска механизма Brexit и официально лишь обозначила предельной чертой конец марта, в минувший понедельник правительство известило палату лордов, что желает, чтобы законопроект о выходе Соединенного Королевства из ЕС был бы одобрен 7 марта.

На следующий день министр финансов Филип Хаммонд выступит с бюджетным посланием, а 9 марта на Мальте начнется двухдневный саммит ЕС, на котором у Мэй и появится возможность заявить о введении в действие статьи 50.

Ранее Тереза Мэй сообщила парламентариям о готовности обнародовать подробный план вывода страны из Европейского союза в форме так называемой "белой книги".

Мэй собирается пойти на такой шаг, чтобы заручиться поддержкой ряда депутатов-консерваторов, которые выразили желание ознакомиться с планом до парламентского голосования по вопросу о запуске процесса Brexit.

Как сообщалось, Верховный суд Великобритании отказал Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.