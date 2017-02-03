В торговом павильоне под Парижем произошел взрыв Сегодня, 03:15 Просмотров: ...

В результате взрыва пострадал один человек, однако число пострадавших может расти

Под Парижем произошел мощный взрыв. Фото: leparisien

В столичном регионе Франции Нуази-ле-Гран прогремел мощный взрыв, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет Le Parisien, передает телеканал "112 Украина". Сообщается, что инцидент произошел около 23.00 по Киеву в торговой палатке. Взрыв ощущался в окрестностях коммуны. По предварительной версии, причиной происшествия стало воспламенение газового баллона. Отмечается, что число пострадавших растет.