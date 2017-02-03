В торговом павильоне под Парижем произошел взрыв
В результате взрыва пострадал один человек, однако число пострадавших может расти
В столичном регионе Франции Нуази-ле-Гран прогремел мощный взрыв, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет Le Parisien, передает телеканал "112 Украина".
Сообщается, что инцидент произошел около 23.00 по Киеву в торговой палатке. Взрыв ощущался в окрестностях коммуны.
По предварительной версии, причиной происшествия стало воспламенение газового баллона. Отмечается, что число пострадавших растет.
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