В торговом павильоне под Парижем произошел взрыв

Сегодня, 03:15

В результате взрыва пострадал один человек, однако число пострадавших может расти

Под Парижем произошел мощный взрыв. Фото: leparisien
Под Парижем произошел мощный взрыв. Фото: leparisien

В столичном регионе Франции Нуази-ле-Гран прогремел мощный взрыв, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет Le Parisien, передает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что инцидент произошел около 23.00 по Киеву в торговой палатке. Взрыв ощущался в окрестностях коммуны.

По предварительной версии, причиной происшествия стало воспламенение газового баллона. Отмечается, что число пострадавших растет.
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