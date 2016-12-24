В Тунисе задержаны пособники берлинского террориста

Три человека, предположительно связанные с Анисом Амри, подозреваемым в совершении теракта в Берлине, задержаны в Тунисе. Среди задержанных – племянник Амри, сообщает РИА Новости.

Возраст участников разоблаченной террористической ячейки составил от 18 до 27 лет, информирует МВД Туниса.

Напомним, 19 декабря в центре Берлина произошел теракт. Грузовик протаранил рождественский базар, под его колесами и в давке погибли 12 человек, еще 48 госпитализированы. Власти страны заявили, что это был террористический акт.

Ответственность за его проведение взяла на себя организация "Исламское государство".

24-летний тунисец Анис Амри, объявленный в международный розыск, убит в перестрелке с итальянской полицией.