В Турции арестовали уроженца РФ с полным "набором смертника"

Сегодня, 15:24

У боевика ИГИЛ нашли 1,5 килограмма взрывчатки, две гранаты и пояс шахида

Боевик пытался проникнуть в Турцию. Фото: AFP
Боевик пытался проникнуть в Турцию. Фото: AFP

Уроженец России Джамалали Гаджиев был задержан в Турции две недели назад, у которого обнаружили много взрывчатки, две гранаты и пояс смертника, сообщает агентство "Анадолу".

Сообщается, что Гаджиев воевал за террористическую организацию "Исламское государство". Задержан уроженец РФ был на границе с Сирией, откуда он намеревался через подкоп под стеной попасть на территорию Турции. При нем нашли 1,5 килограмма взрывчатки, пояс смертника и две гранаты.

В ходе допроса было установлено, что Гаджиев два года назад вступил в ряды ИГИЛ, в ходе последних боев с боевиками другой террористической организации был ранен, после чего принял решение покинуть Сирию.

Турецкие правоохранители считают, что боевик пытался проникнуть на территорию страны для совершения теракта.
Турция, взрывчатка, гранаты, рф, ИГИЛ, пояс смертника

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