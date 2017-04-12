В Турции арестовали уроженца РФ с полным "набором смертника"
У боевика ИГИЛ нашли 1,5 килограмма взрывчатки, две гранаты и пояс шахида
Уроженец России Джамалали Гаджиев был задержан в Турции две недели назад, у которого обнаружили много взрывчатки, две гранаты и пояс смертника, сообщает агентство "Анадолу".
Сообщается, что Гаджиев воевал за террористическую организацию "Исламское государство". Задержан уроженец РФ был на границе с Сирией, откуда он намеревался через подкоп под стеной попасть на территорию Турции. При нем нашли 1,5 килограмма взрывчатки, пояс смертника и две гранаты.
В ходе допроса было установлено, что Гаджиев два года назад вступил в ряды ИГИЛ, в ходе последних боев с боевиками другой террористической организации был ранен, после чего принял решение покинуть Сирию.
Турецкие правоохранители считают, что боевик пытался проникнуть на территорию страны для совершения теракта.
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