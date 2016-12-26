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В Турции арестован хозяин столовой, который заявил, что никогда в жизни не заварит чай для Эрдогана http://www.segodnya.ua/img/article/7833/44_main.1482785690.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/44_tn.1482785690.jpg Мир Адвокат Бурана утверждает, что его слова не нужно расценивать как оскорбление

В Турции арестован хозяин столовой, который заявил, что никогда в жизни не заварит чай для Эрдогана

Сегодня, 22:54

Адвокат Бурана утверждает, что его слова не нужно расценивать как оскорбление

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP
Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Владелец столовой оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet арестован по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

По данным следствия, Шенол Буран публично заявил, что он никогда в жизни не заварит чай для президента Эрдогана.

Адвокат Бурана утверждает, что его слова не нужно расценивать как оскорбление.

Уголовный кодекс Турции предусматривает тюремный срок до четырех лет за оскорбление главы государства.В ноябре 10 редакторов и других журналистов Cumhuriyet были арестованы. Их обвиняют в том, что они поддерживали курдских сепаратистов, а также лиц, замешанных в июльской попытке государственного переворота в Турции.

Главный редактор газеты в этом году уехал в Германию, опасаясь уголовного преследования.

Оппоненты турецкого президента обвиняют его в подавлении свободы слова в стране после июльских событий.

Сторонники Эрдогана называют его сильным лидером и движущей силой развивающейся турецкой экономики.
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