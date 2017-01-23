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В Турции депутат правящей партии назвал НАТО "террористической организацией" – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7908/94_main.1485176429.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/94_tn.1485176429.jpg Мир Турецкий парламентарий поставил в один ряд НАТО, ИГИЛ и "Рабочую партию Курдистана"

В Турции депутат правящей партии назвал НАТО "террористической организацией" – СМИ

Сегодня, 15:01

Турецкий парламентарий поставил в один ряд НАТО, ИГИЛ и "Рабочую партию Курдистана"

В Турции назвали НАТО &quot;террористической организацией&quot;. Фото: AFP
В Турции назвали НАТО "террористической организацией". Фото: AFP

В Турции депутат правящей "Партии справедливости и развития" Шамиль Тайар назвал Организацию североатлантического договора (НАТО) "террористической организацией". Об этом он сказал в интервью проправительственному изданию Milat, сообщает Hürriyet Daily News.

В частности, он сказал, что Альянс стал "структурой, которая угрожает Турции".
По словам депутата, НАТО со времени своего основания "всегда участвовала в мероприятиях, направленных против Турции".

"Турция переживала перевороты со времени присоединения к НАТО. НАТО всегда стояло во главе грязных и кровавых злодеяний в стране. Военный переворот 1960 года был спланирован британцами, переворот 1971 года был спланирован ЦРУ (Центральное разведывательное управление США – Ред.), и переворот 1980 года был спланирован НАТО. В новом плане НАТО Турция с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом не должна существовать", – заявил Тайар.

"НАТО стало угрозой и распространяет террористические организации в регионе. Вы можете классифицировать НАТО наряду с "Исламским государством", с PПK (Рабочей партией Курдистана – Ред.) и FETÖ (организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, пребывающего в США – Ред.)", – добавил турецкий парламентарий.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке 6 января 2107 года сообщил, что вопрос закрытия авиабазы "Инджирлик" на юге страны на данный момент не стоит на повестке дня.

Ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой авиабазе "Инджирлик". Он подчеркнул, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоял на повестке дня турецкого правительства.

Авиабаза "Инджирлик" используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что Турция и РФ начали проводить совместные авианалеты на ИГИЛ в Сирии.
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Источник:

УНИАН

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