В Турции на заводе прогремел взрыв, есть жертвы
Один человек погиб, еще 15 пострадали. О причинах произошедшего пока неизвестно
В Турции – в городе Диловасы -произошел взрыв на заводе, сообщает Haberturk.
В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек, еще 15 рабочих получили ранения.
Издание отмечает, что на заводе мог взорваться бойлер. Причина произошедшего выясняется.
Напомним, в новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула произошел теракт. Погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".
Позже была установлена личность исполнителя теракта в Стамбуле.
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