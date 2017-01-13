В Турции на заводе прогремел взрыв, есть жертвы

Один человек погиб, еще 15 пострадали. О причинах произошедшего пока неизвестно

В Турции – в городе Диловасы -произошел взрыв на заводе, сообщает Haberturk.

В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек, еще 15 рабочих получили ранения.

Издание отмечает, что на заводе мог взорваться бойлер. Причина произошедшего выясняется.

Напомним, в новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула произошел теракт. Погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Позже была установлена личность исполнителя теракта в Стамбуле.