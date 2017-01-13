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В Турции на заводе прогремел взрыв, есть жертвы http://www.segodnya.ua/img/article/7879/66_main.1484307925.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/66_tn.1484307925.jpg Мир Один человек погиб, еще 15 пострадали. О причинах произошедшего пока неизвестно 

В Турции на заводе прогремел взрыв, есть жертвы

Сегодня, 13:44

Один человек погиб, еще 15 пострадали. О причинах произошедшего пока неизвестно 

В Турции снова неспокойно. Фото: AFP
В Турции снова неспокойно. Фото: AFP

В Турции – в городе Диловасы -произошел взрыв на заводе, сообщает Haberturk.

В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек, еще 15 рабочих получили ранения.

Издание отмечает, что на заводе мог взорваться бойлер. Причина произошедшего выясняется.

Напомним, в новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула произошел теракт. Погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Позже была установлена личность исполнителя теракта в Стамбуле.
Турция, взрыв, завод, жертвы, бойлер

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Источник:

Russia Today

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