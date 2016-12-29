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В Турции пассажирский автобус слетел в пропасть (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/7_main.1483001526.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/7_tn.1483001526.jpg Мир В результате аварии погибли пять человек, многие получили ранения и травмы

В Турции пассажирский автобус слетел в пропасть (видео)

Сегодня, 10:50

В результате аварии погибли пять человек, многие получили ранения и травмы


На севере Турции в городе Синоп пассажирский автобус на большой скорости упал в пропасть. Об этом сообщает издание Dunya, передает "Корреспондент".

В результате аварии пятеро человек погибли, многие получили ранения и травмы.

Причиной аварии могли послужить плохие погодные условия – в этом районе прошел снег.

Ранее также сообщалось, что в Техасе, США, военный вертолет потерпел крушение.
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