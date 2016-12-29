В Турции пассажирский автобус слетел в пропасть (видео)
В результате аварии погибли пять человек, многие получили ранения и травмы
На севере Турции в городе Синоп пассажирский автобус на большой скорости упал в пропасть. Об этом сообщает издание Dunya, передает "Корреспондент".
В результате аварии пятеро человек погибли, многие получили ранения и травмы.
Причиной аварии могли послужить плохие погодные условия – в этом районе прошел снег.
Ранее также сообщалось, что в Техасе, США, военный вертолет потерпел крушение.
Вы сейчас просматриваете новость "В Турции пассажирский автобус слетел в пропасть (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии