В Турции пассажирский автобус слетел в пропасть (видео)

В результате аварии погибли пять человек, многие получили ранения и травмы

На севере Турции в городе Синоп пассажирский автобус на большой скорости упал в пропасть. Об этом сообщает издание Dunya, передает "Корреспондент".

В результате аварии пятеро человек погибли, многие получили ранения и травмы.

Причиной аварии могли послужить плохие погодные условия – в этом районе прошел снег.

Ранее также сообщалось, что в Техасе, США, военный вертолет потерпел крушение.