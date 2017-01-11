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В Турции продолжаются массовые аресты военных http://www.segodnya.ua/img/article/7873/57_main.1484149192.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/57_tn.1484149192.jpg Мир Как сообщается, офицеры были арестованы согласно решению суда по обвинению в использовании мобильного приложения ByLock

В Турции продолжаются массовые аресты военных

Сегодня, 17:37

Как сообщается, офицеры были арестованы согласно решению суда по обвинению в использовании мобильного приложения ByLock

Эрдоган продолжает чистки среди военных. Фото: mk-turkey.ru
Эрдоган продолжает чистки среди военных. Фото: mk-turkey.ru

В Стамбуле арестовали еще 84 офицеров Вооруженных Сил Турции по обвинению в причастности к организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает Turkish Minute.

Офицеры были арестованы согласно решению суда по обвинению в использовании мобильного приложения ByLock, который, по мнению Анкары, был средством общения между участниками движения Гюлена, которого власти обвиняют в организации попытки переворота.

Стамбульская прокуратура начала расследование в отношении 575 офицеров за использование приложения ByLock.

Сообщается, 351 из них были задержаны полицией. Стамбульский суд в среду арестовал более 84 офицеров.

Как сообщалось, в ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Согласно последним данным, 246 турецких граждан погибли, не считая мятежников, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В ходе расследования попытки переворота власти провели 10,4 тысячи задержаний. По словам Эрдогана, арестованы более 4 тысяч человек, среди них 103 армейских генерала.
Турция, арест, расследование, военные, Гюлен
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Источник:

Украинская правда

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