В Турции продолжаются массовые аресты военных

Как сообщается, офицеры были арестованы согласно решению суда по обвинению в использовании мобильного приложения ByLock

В Стамбуле арестовали еще 84 офицеров Вооруженных Сил Турции по обвинению в причастности к организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает Turkish Minute.

Офицеры были арестованы согласно решению суда по обвинению в использовании мобильного приложения ByLock, который, по мнению Анкары, был средством общения между участниками движения Гюлена, которого власти обвиняют в организации попытки переворота.

Стамбульская прокуратура начала расследование в отношении 575 офицеров за использование приложения ByLock.

Сообщается, 351 из них были задержаны полицией. Стамбульский суд в среду арестовал более 84 офицеров.

Как сообщалось, в ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Согласно последним данным, 246 турецких граждан погибли, не считая мятежников, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В ходе расследования попытки переворота власти провели 10,4 тысячи задержаний. По словам Эрдогана, арестованы более 4 тысяч человек, среди них 103 армейских генерала.