В Турции прогремел взрыв, погибли полицейские (видео)
Еще 4 человека пострадали
В турецком городе Диярбакыр сегодня прогремел взрыв, в результате которого погибли 4 полицейских, еще 4 человека пострадали. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
Согласно сообщению, во время сноса здания в районе Сур, где располагается кампус местного университета, сработало самодельное взрывное устройство. Взрывчатку заложили на дороге и дистанционно привели в действие при проезде полицейской машины.
По предварительной информации, погибли 4 полицейских, еще 4 пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в клинику вуза.
Местные власти считают, что теракт был организован курдскими боевиками.
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