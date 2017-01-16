Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Турции прогремел взрыв, погибли полицейские (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/28_main.1484600648.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/28_tn.1484600648.jpg Мир Еще 4 человека пострадали

В Турции прогремел взрыв, погибли полицейские (видео)

Сегодня, 23:04

Еще 4 человека пострадали


В турецком городе Диярбакыр сегодня прогремел взрыв, в результате которого погибли 4 полицейских, еще 4 человека пострадали. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Согласно сообщению, во время сноса здания в районе Сур, где располагается кампус местного университета, сработало самодельное взрывное устройство. Взрывчатку заложили на дороге и дистанционно привели в действие при проезде полицейской машины.

По предварительной информации, погибли 4 полицейских, еще 4 пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в клинику вуза.

Местные власти считают, что теракт был организован курдскими боевиками.
видео, Турция, теракт, взрыв, машины, погибли, местные власти, действие, взрывное устройство, погибли полицейские, прогремел

Вы сейчас просматриваете новость "В Турции прогремел взрыв, погибли полицейские (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.