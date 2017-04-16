В Турции проходит референдум о расширении полномочий президента

В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления.

На референдуме на 167140 избирательных участках будут голосовать 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, в тюрьмах будет создан еще 461 избирательный участок. Граждане Турции, проживающие за рубежом, проголосовали досрочно.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом. Депутаты парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и большинство депутатов от националистической Партии национального движения поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента — c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Отменятся практика перевыборов, вводится система "запасных" депутатов. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

В случае одобрения поправок на референдуме очередные выборы президента и парламента пройдут в один день — 3 ноября 2019 года, после чего пункты положения о президентской системе вступят в силу.

Эрдоган и его сторонники из ПСР объясняют необходимость принятия поправок тем, что в условиях стоящих перед страной вызовов, в частности, террористической угрозы, необходимо повысить оперативность принятия важнейших управленческих решений.

Кроме того, власти ссылаются на негативный опыт прошлого, когда коалиционные правительства в Турции часто сменяли друг друга, что приводило к хаосу и параличу государственной власти.

Оппозиция считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, поляризации общества, дальнейшему ухудшению и без того испорченных отношений Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.

Последние перед референдумом опросы показывают небольшое преимущество сторонников перехода на президентскую систему (46-47% "за" при 43-44% "против"). Таким образом, решающее значение будут иметь голоса оставшихся примерно 10% избирателей, которые определятся со своим волеизъявлением в последний момент.