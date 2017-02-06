В Турции произошло землетрясение

Сегодня, 09:35

Подземные толчки зафиксированы на глубине почти десяти километров, о разрушениях им жертвах не сообщается

Турцию сотрясли подземные толчки. Фото: stateimpact.npr.org
Турцию сотрясли подземные толчки. Фото: stateimpact.npr.org

В турецкой провинции Чанаккале, что на западе страны, случилось землетрясение, которое сейсмологи оценили в 5,3 балла по шкале Рихтера, передает агентство Анадолу.

Как рассказали в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, эпицентром подземных толчков оказался район Айваджика, где они были зафиксированы сегодня утром.

Очаг залегал на глубине 9.25 километров. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, 18 января в центральной части Италии произошло сразу несколько сильных землетрясений. Подземные толчки ощущали жители минимум трех городов: в столице Риме, а также в Абруццо и Марке.
Турция, землетрясение, сейсмологи, подземные толчки

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