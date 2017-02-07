В Турции снова произошло землетрясение

Сегодня, 10:05

Подземные толчки были зафиксированы на глубине почти семи километров 

Турцию трясет. Фото: AFP
Турцию трясет. Фото: AFP

Очередное землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Турции.

Эпицентр подземных толчков находился в 57 километрах к северо-западу от населенного пункта Айвалык (провинция Балыкесир). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,8 километра.

Ранее сообщалось, что толчки были зафиксированы у западного побережья Турции. Особенно пострадал город Айваджык вблизи Измира. Известно о пятерых раненых и о сотне разрушенных домов.

Пострадавших снабдили палатками, продуктами и предметами первой необходимости.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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