В Турции снова произошло землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы на глубине почти семи километров

Очередное землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Турции.

Эпицентр подземных толчков находился в 57 километрах к северо-западу от населенного пункта Айвалык (провинция Балыкесир). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,8 километра.

Ранее сообщалось, что толчки были зафиксированы у западного побережья Турции. Особенно пострадал город Айваджык вблизи Измира. Известно о пятерых раненых и о сотне разрушенных домов.

Пострадавших снабдили палатками, продуктами и предметами первой необходимости.