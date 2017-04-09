В Турции упал воздушный шар с туристами

Вчера, 11:21

В результате катастрофы есть погибший и раненые

В Турции разбились туристы. Фото: ytimg.com
В Турции разбились туристы. Фото: ytimg.com

Воздушный шар с туристами потерпел крушение неподалеку от турецкого города Невшехир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet.

В результате происшествия погиб один человек и не менее 20 пострадали. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы с травмами различной степени тяжести.

Пока неизвестно, были ли среди пострадавших украинцы.

Причиной аварии стало столкновение аэростата с высоковольтными проводами из-за сильного ветра.
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