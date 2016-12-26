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В Уганде перевернулось судно с футбольной командой, утонули 30 человек (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7833/27_main.1482779458.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/27_tn.1482779458.jpg Мир  Пока что нашли 9 тел погибших, 15 человек удалось спасти

В Уганде перевернулось судно с футбольной командой, утонули 30 человек (фото)

Сегодня, 21:10

 Пока что нашли 9 тел погибших, 15 человек удалось спасти

  • Фото: NBS
  • Фото: independent

Не менее 30 человек погибли в Уганде во время крушения корабля, который направлялся на рождественский футбольный матч в регионе Булиса, что на западе страны. Об этом сообщает BBC, передает телеканал "112 Украина".

На борту были футболисты и болельщики. Пока что нашли 9 тел погибших, 15 человек удалось спасти. Причиной происшествия могли стать плохое состояние корабля и превышение допустимого количества пассажиров на борту. Известно, что пассажиры были в нетрезвом состоянии.

Напомним, что в пятницу в Озере Виктория погибли более 20 человек после того, как перевернулся корабль, который перевозил пассажиров из Уганды на рождественские праздники. Были спасены 10 человек.
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