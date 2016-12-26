В Уганде перевернулось судно с футбольной командой, утонули 30 человек (фото)
Пока что нашли 9 тел погибших, 15 человек удалось спасти
Не менее 30 человек погибли в Уганде во время крушения корабля, который направлялся на рождественский футбольный матч в регионе Булиса, что на западе страны. Об этом сообщает BBC, передает телеканал "112 Украина".
На борту были футболисты и болельщики. Пока что нашли 9 тел погибших, 15 человек удалось спасти. Причиной происшествия могли стать плохое состояние корабля и превышение допустимого количества пассажиров на борту. Известно, что пассажиры были в нетрезвом состоянии.
Напомним, что в пятницу в Озере Виктория погибли более 20 человек после того, как перевернулся корабль, который перевозил пассажиров из Уганды на рождественские праздники. Были спасены 10 человек.
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