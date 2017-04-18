В Узбекистане чиновникам установили 24-часовой рабочий день

Узбекский лидер считает, что таким образом он сможет побороть коррупцию в стране

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев установил государственным чиновникам страны 24-часовой рабочий день, а отдыхать смогут лишь с его личного разрешения.

Отмечается, что отдыхать следующие два года от работы в таком жестком режиме они смогут лишь с личного разрешения президента страны, а кто не выдержит – будут увольнять.

В регионах Узбекистана создадут специальные комитеты, которые будут контролировать госслужащих. Мирзиеев отметил, что таким образом он намерен преодолеть коррупцию.