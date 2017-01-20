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В Вашингтоне проходит концерт ко дню инаугурации Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7900/9_main.1484868245.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/9_tn.1484868245.jpg Мир Новый президент выступит с речью на концерте в Вашингтоне

В Вашингтоне проходит концерт ко дню инаугурации Трампа

Сегодня, 01:31

Новый президент выступит с речью на концерте в Вашингтоне

Новый президент выступит с речью на концерте в Вашингтоне, фото AFP
Новый президент выступит с речью на концерте в Вашингтоне, фото AFP

У мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне идет концерт в часть прихода к власти 45-го главы Белого дома, пишет "Голос Америки".

Избранный президент США Дональд Трамп выступит во второй части концерта под названием "Сделаем Америку снова великой!".

На концерте выступают звезды кантри-музыки Тоби Кейт и Ли Гринвуд, а в финале ожидается зрелищный фейерверк.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
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