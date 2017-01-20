В Вашингтоне проходит концерт ко дню инаугурации Трампа
Новый президент выступит с речью на концерте в Вашингтоне
У мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне идет концерт в часть прихода к власти 45-го главы Белого дома, пишет "Голос Америки".
Избранный президент США Дональд Трамп выступит во второй части концерта под названием "Сделаем Америку снова великой!".
На концерте выступают звезды кантри-музыки Тоби Кейт и Ли Гринвуд, а в финале ожидается зрелищный фейерверк.
Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
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