В Вашингтоне проходит концерт ко дню инаугурации Трампа

Новый президент выступит с речью на концерте в Вашингтоне

У мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне идет концерт в часть прихода к власти 45-го главы Белого дома, пишет "Голос Америки".

Избранный президент США Дональд Трамп выступит во второй части концерта под названием "Сделаем Америку снова великой!".

На концерте выступают звезды кантри-музыки Тоби Кейт и Ли Гринвуд, а в финале ожидается зрелищный фейерверк.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.